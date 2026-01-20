Le journaliste sportif Houssamidine reçu en héros à l'ORTC

RETOUR TRIOMPHAL : HOUSSAMIDINE BEN AHMED REÇU EN HÉROS À L'ORTC​ L'émotion était à son comble ce mardi dans les locaux de l'ORT...

RETOUR TRIOMPHAL : HOUSSAMIDINE BEN AHMED REÇU EN HÉROS À L'ORTC​







L'émotion était à son comble ce mardi dans les locaux de l'ORTC. Le journaliste sportif Houssamidine Ben Ahmed a fait son grand retour au pays après un parcours international exceptionnel qui a fait la fierté de toute une nation.





​Un ambassadeur du journalisme comorien :





​Parcours d'excellence : Après avoir brillé lors de la Coupe Arabe, il a confirmé son talent sur les plateaux prestigieux de BeIN Sports durant la CAN 2025. Le drapeau d'abord : Tout au long de son séjour professionnel à l'étranger, Houssamidine a mis un point d'honneur à valoriser les Comores en premier, portant haut les couleurs du pays devant des millions de téléspectateurs.





​Rayonnement de l'ORTC : Il a également été un digne représentant de la télévision nationale, prouvant que l'expertise comorienne a sa place dans les plus grands médias mondiaux.

​

Accueil mémorable : Ce mardi, la Direction Générale et ses collègues l'ont reçu comme un véritable héros national, célébrant non seulement son succès personnel mais aussi l'image positive qu'il a renvoyée du pays.





​Ce retour marque une étape inspirante pour toute la jeunesse et pour ses confrères de l'audiovisuel. Bravo pour ce parcours qui honore la profession ! Ortc