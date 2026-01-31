Izudin Yusuf, le portraitiste de la diaspora comorienne qui a conquis l’OM et Puma

Izudin Yusuf, le portraitiste de la diaspora comorienne qui a conquis l’OM et Puma

À 28 ans, Izudin Yusuf multiplie les collaborations avec des marques de streetwear, tout en développant un travail artistique au long cours sur les Comores et sa diaspora marseillaise, à travers des séries de portraits. Rencontre.

Rayan entre dans le taxiphone et sa tête arrive à peine à la hauteur du comptoir. “Je pourrais avoir une carte ?” Puis, dans la cabine, sa mère lui tend le téléphone : “Allo ? Oui, ça va.” La caméra défile. Un adolescent : “Oui, oui, je travaille bien…” Aux murs, les horloges indiquent l’heure de Dakar, Alger, Moroni. Dans le fond, des messieurs jouent aux cartes devant le match. 

Et c’est le but !!! Rayan se précipite dans leurs bras. Le film de deux minutes apparaît sur les réseaux sociaux de l’OM et Puma. Publié durant la CAN, il est réalisé par un photographe marseillais autodidacte de 28 ans : Izudin Yusuf. Comme d’autres ambassadeurs de sa génération, le jeune homme a “percé” grâce à ...Lire la suite sur Marsactu

