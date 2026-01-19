Décret portant nomination du Conseiller du Président Azali chargé de l'Intégration Régionale

Décret portant nomination du Conseiller du Président Azali chargé de l'Intégration Régionale

DECRET N° 26- 006 /PR Portant nomination du Conseiller du Président de l'Union des Comores, chargé de l'Intégration Régionale et des Organisations Non Gouvernementales (ONG).

DECRETE :


ARTICLE 1° : Monsieur ALI SAID BAKARY, est nommé Conseiller du Président de l'Union des Comores, chargée de l'Intégration Régionale et des Organisations Non Gouvernementales (ONG).

ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.

Azali Assoumani

