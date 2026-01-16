Le Ministère de l’Économie a reçu un don de la part de la République Populaire de Chine

Le Ministère de l’Économie a reçu un don de la part de la République Populaire de Chine

Une étape importante de la coopération bilatérale a été marquée ce 15 janvier 2026 à Moroni. Le Ministère de l’Économie, de l’Industrie, des Investissements, chargé de l’Intégration Économique (MEIIIE), a reçu un don significatif de la part de la République Populaire de Chine.

​Un appui stratégique pour l'administration :

​Équipements divers : Le lot est composé de matériel de bureau et de matériel roulant (motos).

​Renforcement opérationnel : Ces ressources visent à améliorer les conditions de travail des agents et l'efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques.

​Partenariat solide : Ce geste témoigne de la vitalité des relations diplomatiques et de la solidarité entre l'Union des Comores et la Chine.

​Cette dotation s'inscrit dans la volonté commune de promouvoir le développement économique et institutionnel du pays à travers un partenariat stratégique durable. Ortc

