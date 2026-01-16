Le Ministère de l’Économie a reçu un don de la part de la République Populaire de Chine. Renforcement opérationnel : Ces ressources visent à améliorer
Coopération Comores - Chine : Remise de matériel au Ministère de l'Économie
Une étape importante de la coopération bilatérale a été marquée ce 15 janvier 2026 à Moroni. Le Ministère de l’Économie, de l’Industrie, des Investissements, chargé de l’Intégration Économique (MEIIIE), a reçu un don significatif de la part de la République Populaire de Chine.
Un appui stratégique pour l'administration :
Équipements divers : Le lot est composé de matériel de bureau et de matériel roulant (motos).
Renforcement opérationnel : Ces ressources visent à améliorer les conditions de travail des agents et l'efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques.
Partenariat solide : Ce geste témoigne de la vitalité des relations diplomatiques et de la solidarité entre l'Union des Comores et la Chine.
Cette dotation s'inscrit dans la volonté commune de promouvoir le développement économique et institutionnel du pays à travers un partenariat stratégique durable. Ortc
