Panne d'un avion de Kenya Airways à l’atterrissage : Aucun passager ni membre d’équipage n’a été blessé !

Panne d'un avion de Kenya Airways à l’atterrissage : Aucun passager ni membre d’équipage n’a été blessé !

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACM) informe l’ensemble de la population qu’un incident mineur est survenu ce jour lors de l’atterrissage du vol Kenya Airways à l’aéroport Prince Saïd Ibrahim.

À l’issue de l’atterrissage, l’aéronef a rencontré une panne du système de direction au sol (steering), ce qui a provoqué son immobilisation momentanée au niveau du seuil de piste 20. Conformément aux procédures internationales de sécurité aéronautique de l’OACI, une équipe technique de l’aéroport est immédiatement intervenue pour sécuriser l’appareil et assister l’équipage.

Cette situation a entraîné un retard d’environ deux heures, le temps nécessaire pour permettre le déplacement sécurisé de l’avion et la réouverture de la piste. Aucun passager ni membre d’équipage n’a été blessé, et l’intégrité de l’aéronef n’a pas été compromise.

L’ANACM et l’exploitant de l’aéroport rassurent le public que toutes les mesures de sécurité ont été strictement respectées, et que la piste est désormais totalement opérationnelle. Une enquête technique est en cours pour déterminer l’origine exacte de la panne et prévenir toute récurrence.

Nous remercions les passagers, les usagers et la population pour leur compréhension et leur calme.

Pour toute information complémentaire, l’ANACM reste à votre disposition.

