Opérations ophtalmologiques complexes en cours à l'hôpital El-maarouf

​Des opérations sensibles et complexes, notamment des chirurgies de la cataracte, sont actuellement menées au Centre Hospitalier National El Maarouf (pôle chirurgical de Dubaï).

​Cette mission est assurée par des spécialistes de l’association internationale Terre d'Ophtalmologie, en étroite collaboration avec le Programme national des Comores.

​À noter : Cette mission précède la Journée médicale d'ophtalmologie des Comores qui aura lieu samedi prochain à 13h00 au Palais du Peuple. Ortc

