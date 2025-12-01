Liaison aérienne entre Madagascar et les Comores : Une mauvaise nouvelle !

Annoncée comme une bouffée d'air frais, la reprise d'une liaison aérienne entre Madagascar et les Comores suscite l'espoir. Le ministre malgache des Transports a annoncé vendredi que la compagnie Ewa Air relancerait ses vols le 13 décembre.

Toutefois, selon le ministère comorien des Transports, aucune liaison directe exploitée par Ewa Air n'est d'actualité. La compagnie devra probablement faire escale à Mayotte, aucun accord n'ayant été trouvé entre la compagnie basée à Dzaoudzi et les autorités comoriennes.

De son côté, Royal Air, basée à Moroni, prévoit d'ouvrir une ligne directe Mahajanga-Moroni. Texte : CMM

