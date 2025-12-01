France : Le garde du corps et le photographe du gouverneur Ibrahim Mze ont pris la fuite ! Selon plusieurs sources, les deux hommes auraient choisi de

France : le garde du corps et le photographe du gouverneur de Ngazidja disparaissent en pleine mission







Lors d'un déplacement officiel en France, le gouverneur de Ngazidja, Ibrahim Mohamed Mze, est rentré aux Comores sans deux membres clés de son entourage : son garde du corps et son cameraman-photographe.





Selon plusieurs sources, les deux hommes auraient choisi de rester en France, un phénomène qui devient de plus en plus fréquent parmi certains Comoriens envoyés en mission à l’étranger.





Des messages de pression auraient été adressés au photographe pour le pousser à rentrer, avec la promesse de mobiliser les services français pour le retrouver. À ce stade, aucune autorité n’a confirmé l’authenticité ni l’origine de ces menaces.





Cette affaire met en lumière un climat d’incertitude et de tensions aux Comores, tout en soulevant des interrogations sur la préparation, la sécurité et l’encadrement des missions officielles à l’étranger.