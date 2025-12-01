France : Le garde du corps et le photographe du gouverneur Ibrahim Mze ont pris la fuite !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 01 décembre 2025 2025-12-01T09:18:00+01:00 Modifier ce post

France : Le garde du corps et le photographe du gouverneur Ibrahim Mze ont pris la fuite ! Selon plusieurs sources, les deux hommes auraient choisi de

France : le garde du corps et le photographe du gouverneur de Ngazidja disparaissent en pleine mission


France : Le garde du corps et le photographe du gouverneur Ibrahim Mze ont pris la fuite !

Lors d’un déplacement officiel en France, le gouverneur de Ngazidja, Ibrahim Mohamed Mze, est rentré aux Comores sans deux membres clés de son entourage : son garde du corps et son cameraman-photographe. 

Selon plusieurs sources, les deux hommes auraient choisi de rester en France, un phénomène qui devient de plus en plus fréquent parmi certains Comoriens envoyés en mission à l’étranger.

Des messages de pression auraient été adressés au photographe pour le pousser à rentrer, avec la promesse de mobiliser les services français pour le retrouver. À ce stade, aucune autorité n’a confirmé l’authenticité ni l’origine de ces menaces.

Cette affaire met en lumière un climat d’incertitude et de tensions aux Comores, tout en soulevant des interrogations sur la préparation, la sécurité et l’encadrement des missions officielles à l’étranger.

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières