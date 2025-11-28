Madagascar : Reprise des vols directs avec les Comores. Une autre compagnie aérienne, Royal Air, prévoit également d'opérer une liaison directe entre.



La liaison aérienne directe entre Madagascar et les Comores reprend son envol. Le premier vol, opéré par la compagnie Ewa Air, est prévu pour le 13 décembre 2025, a fait savoir le ministre des Transports et de la Météorologie, Juste Raharisone.





Une autre compagnie aérienne, Royal Air, prévoit également d'opérer une liaison directe entre Mahajanga et Moroni, selon toujours le ministre.





Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté des autorités malgaches d’ouvrir davantage de lignes directes pour dynamiser le tourisme, le commerce et la mobilité, tant au niveau régional qu’international.





Dans cette perspective, le ministre a annoncé l’ouverture progressive des aéroports secondaires du pays. Des travaux de réhabilitation et de mise à niveau sont déjà en cours pour permettre à ces infrastructures d’accueillir davantage de vols et offrir un réseau plus dense et accessible.





Texte : Orange Madagascar