Mondial de boxe : “Marseillais” s’est arrêté en 16e de finale. L’essentiel est ailleurs : Ali Nassur Marseillais a démontré aux yeux des responsables.

Ali Nassur, alias Marseillai en coin rouge, a été battu par l'Angolais Kiana Adriano dans la catégorie des 86 kg. Adriano est un boxeur très connu sur le continent, réputé pour ses nombreux KO, médaillé d'or du tournoi Mandela, et reconnu pour sa maîtrise du ring au niveau mondial.





Bien que l’Angolais figure parmi les meilleurs boxeurs d’Afrique, sa victoire face à Marseillais, qui participait à son premier Mondial, n’a pas convaincu tout le monde. Au premier round, Ali Nassur l’a d’ailleurs remporté par 4 juges contre 1. Par la suite, il a été décidé que Marseillais ne marquait plus aucun point, alors même qu’il avait conservé sa maîtrise et son engagement. Finalement, il s’est incliné aux points par décision partagée, une preuve qu’il a livré un excellent combat et qu’il aurait pu tout aussi bien l’emporter.





L’essentiel est ailleurs : Ali Nassur Marseillais a démontré aux yeux des responsables internationaux sa puissance, sa technique et sa capacité à s’adapter à une discipline qui exige courage et persévérance. Pour sa première participation à un Mondial de boxe, il a fait parler des Comores et porté haut les couleurs nationales.





Le coach national, Farde Ahamada, n’a pas caché sa satisfaction :





« Nous avons remporté le premier round face à un adversaire immense, un guerrier avec 80 % de KO dans sa carrière. Malgré cela, nous avons tenu tête, nous avons montré notre cœur, notre courage et toute la force des Comores. Notre boxeur a présenté une très belle palette technique, un vrai coup d’œil et une intelligence de combat qui prouvent que le niveau est bel et bien là. »





Abbas Iliasse a également salué la performance :





« Dans un Mondial de boxe, c’est la cour des grands, et Ali Nassur Marseillais a réussi à y mettre le pied. »





De son côté, le président de la Fédération Comorienne de Boxe, Loukman Azali, a vivement félicité son boxeur pour sa prestation remarquable et sa détermination.





Fédération Comorienne de Boxe