Madagascar : Le nouveau souffle de la dignité africaine et pont de l’Indopacifique





Le réveil d’un géant de l’Océan Indien







L'histoire de l'Afrique s'écrit souvent dans le silence des chancelleries, mais elle se forge toujours dans le fracas des aspirations populaires. En octobre 2025, la jeunesse malgache n'a pas seulement manifesté pour un changement ; elle a rappelé une vérité universelle : la souveraineté appartient au peuple, et lui seul dispose du droit sacré de donner ou de retirer sa confiance. Ce n'est pas ici le procès d'un système passé ou présent, mais l'affirmation d'une maturité politique qui force l'admiration.



Un carrefour stratégique entre l'Afrique et le monde





Madagascar, entourée de ses îles sœurs des Comores, de Maurice et des Seychelles, ne doit plus être perçue comme une périphérie, mais comme le pont naturel entre l’Afrique et l’espace Indopacifique. Par ses métissages uniques, ses spécificités culturelles et son histoire, la Grande Île est le trait d’union nécessaire pour un nouvel ordre africain et mondial.





Avec une population atteignant les 30 millions d'habitants, se projetant vers les 50 millions en 2030, Madagascar dispose, avec les pays voisins qui lui sont attachés, d’un levier économique colossal. Ce bloc régional a les moyens d'imposer ses conditions dans la définition du contour de nouvelle vision de l’Afrique et dans le concert des nations, à condition de rester soudé derrière l'intérêt des peuples et d'investir sur les axes prioritaires pour relever les défis immédiats.





Le "modèle malgache" : Une résolution par l'intelligence collective





L’exemple malgache doit inspirer le continent. Là où d'autres sombrent dans la déchirure, les forces vives de Madagascar — qu’il s’agisse des institutions militaires, parlementaires, constitutionnelles ou religieuses — ont su adopter une posture de sagesse.





En plaçant le débat sur le terrain du droit et en restant conformes aux aspirations du peuple souverain, elles ont prouvé que l'intelligence collective peut résoudre les différends les plus profonds.





Cette intelligence institutionnelle est un atout majeur. Elle montre que la légitimité ne vaut que si elle se préoccupe du sort de ceux qui la donnent.





Les autorités en charge de la Réfondation portent aujourd'hui une mission historique : ne pas décevoir les Malgaches, ni l’Afrique qui les regarde.





Appel à l’action : L’union des diasporas et des forces vives





Cette Réfondation ne pourra s’accomplir pleinement sans l’énergie et le respect des aspirations de ses enfants de toutes les provinces de Madagascar et de l’extérieur.





À la diaspora malgache, qui a tant donné et s’est investie sans compter pour le changement : votre rôle est aujourd’hui plus crucial que jamais. Vous êtes les vecteurs de l’expertise nécessaire à l’éclosion de ce potentiel.





Mais cet appel dépasse les côtes de la Grande Île. J'exhorte les forces vives africaines et celles de notre sous-région — des Comores à Maurice, des Seychelles à l'Afrique continentale — à créer un front de solidarité active.





Nous avons l’obligation morale de soutenir le peuple malgache pour éviter que le poison du fatalisme ne se substitue à l’optimisme.





Soutenir Madagascar, c'est protéger une flamme qui éclaire tout le continent. Ensemble, transformons l’espoir d'octobre 2025 en un modèle de prospérité partagée.





L'Afrique vous regarde, l'Afrique vous soutient. Madagascar n'est plus une île isolée, c'est le cœur battant d'une renaissance que nous construisons ensemble.





À propos de l'auteur :





Saïd LARIFOU , Avocat international et homme politique comorien.





Natif de Madagascar, il a été par deux fois finaliste de l'élection présidentielle en Union des Comores. Figure engagée du néo-panafricanisme, il assure la défense de nombreuses personnalités politiques de premier plan à travers le continent (Sénégal, Tchad, Tanzanie, Guinée-Bissau, Mali...)