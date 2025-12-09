Les remaniements ministériels fréquents freinent-ils l'efficacité des ministères ?

Je pense que les remaniements ministériels fréquents parfois tous les ans ou deux ans freinent dangereusement la stabilité de l’action publique. Pour garantir des impacts durables, les ministères régaliens comme les Finances, l’Intérieur, l’Éducation ou les Affaires étrangères nécessitent une continuité à long terme. Les réformes structurelles et les politiques publiques sérieuses demandent du temps pour être pensées, mises en œuvre et évaluées.

Cette instabilité touche également l’administration. Les secrétaires généraux, censés incarner la mémoire et la cohérence de l’État, changent trop souvent. Or, ce sont eux qui assurent le lien entre les ministres successifs et la conduite continue des politiques. À défaut, les projets avortent, les chantiers se répètent et les efforts se diluent.

Dans des pays comme l'Allemagne, le Sénégal le Rwanda, ou même le Botswana , certains ministres ou SG restent en fonction pendant 5 à 8 ans, permettant des politiques cohérentes et des résultats concrets. Ces exemples montrent que la stabilité est un levier clé pour la performance.

Si nous voulons réellement des résultats visibles, durables et efficaces, il devient urgent de sortir de la logique du changement permanent et d’investir dans la continuité.

Sefrick Abdou

