Le monde : une jungle sauvage. Le soutien inconditionnel des USA et des pays européens à Israël a conduit le monde vers une extrémité inimaginable : a



La gouvernance de la jungle se base sur la loi du plus fort. Telle est la voie suivie par la civilisation humaine régie par l’Occident. La gouvernance de la jungle se base sur la loi du plus fort. Telle est la voie suivie par la civilisation humaine régie par l’Occident.





A la sortie de la deuxième guerre mondiale, un système universel, créé autour de l’Organisation des Nations Unies institue la loi de la jungle comme principe de base structurant le Monde. Le droit est dit par l’Assemblée Générale de l’ONU mais il est soumis au véto des cinq grandes puissances constituant le Conseil de Sécurité.





Même la Charte de l’ONU est soumise aux intérêts des grands. La France pouvait donc dépecer l’Archipel des Comores malgré la Charte et les dizaines de résolutions des AG de l’ONU.





Après l’implosion de l’URSS à la fin des années 1980, la loi du plus fort fut appliquée à grande échelle par les USA : invasion, coup d’Etats, assassinats, etc.





Le soutien inconditionnel des USA et des pays européens à Israël a conduit le monde vers une extrémité inimaginable : assister en direct à un génocide approuvé et soutenu par les grands pays, l’extermination du peuple palestinien appuyée par une machine de propagande immonde.





Avec Trump, à la tête des USA, les choses prennent une tournure alarmante. Parce qu'à la tête de la dite première puissance mondiale, Trump fait ce qu’il veut avec une arrogance époustouflante. Il envahit furieusement le Venezuela, il s’ingère grossièrement sur les présidentielles au Honduras, il menace le Nigéria et l’Afrique du Sud pour soi-disant défendre les chrétiens et les blancs. Jusqu’où ira-t-il ?





L’humanité pourra-t-il survivre éternellement sous la loi du plus fort ? Comment un minuscule pays comme les Comores pourra-t-il naviguer dans un tel monde de brute ?





Inévitablement le « monde devra changer de base ». La civilisation humaine disparaîtra-t-elle de la terre comme les dinosaures suite à une catastrophe écologique et/ou une guerre nucléaire ? On devrait y réfléchir !





Ou bien les peuples qui se révoltent partout, qui s’unissent derrière le drapeau de la Palestine parviendront ils à renverser l’ordre actuel des choses ?





Il est permis de rêver.





Idriss (01/12/2025)