La polémique née suite à l'intervention de l'ancien Président Ikililou est à la fois excessive et dangereuse. Mais le plus grave c'est le harcèlement.

D'abord parce qu'on veut lui dénier son droit à la parole aujourd'hui pour ne l'avoir pas usé durant une dizaine d'années. C'est de l'abus de raisonner de la sorte. Par extrapolation, des esprits malveillants en arriveront à priver un citoyen d'un de ses droits constitutionnels suite à un certain nombre d'années de non recours.





C'est de son droit de choisir le moment de mettre un terme au droit de réserve qu'il a tenu à observer en sa qualité d'ancien Président de la République. Tout aussi abusive est l'idée qui consiste à lui prêter un pouvoir mystique par lequel il devrait être en capacité de prédire les dérives de gouvernance que son successeur allait malheureusement faire vivre au pays.





Mais le plus grave c'est le harcèlement l'intimant de se taire et de n'avoir droit à la parole au sujet du retard que connaît Moheli en matière d'infrastructures puisque CEST A LUI DE LE COMBLER DURANT SON MAGISTÈRE. C'est là la principale dérive dans laquelle la Tournante s'est fouvoyée. Il va falloir corriger cette façon de voir la chose.





Ceci étant, cette polémique entre Anjouan d'abord ou plutôt Moheli n'est aussi malsaine comme veulent le croire certains. C'est une polémique originelle de la Tournante. La compétition était tout aussi vive lors du huis clos du Comité de Suivi du processus de réconciliation nationale au cours du débat sur ce sujet.





La délégation gouvernementale avait gagné au point et non par KO en faveur de Ngazidja. Mais, que le Comité de Suivi ait tranché pour l'ouverture de la Tournante par Ngazidja n'avait pas suffit. Une loi de l'Assemblée de l'Union est venue ensuite asseoir l'ordre de rotation. Bien évidemment, le virus apparu depuis 2018 a tout chamboulé.





Pour autant, il ne sera pas excusable de se saisir de cette polémique entre nos frères Anjouanais et Moheliens pour avancer dans une tentative de suppression de la Tournante. Elle doit être maintenue mais recadrée pour avoir une connotation nationale et non prioritairement insulaire.