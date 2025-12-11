"La Gendarmerie nationale : garante de la paix, de la justice et de la protection de chaque citoyen"

Fier de clôturer l’atelier consacré aux droits de l’Homme et de l’enfant dans le maintien de l’ordre, organisé par la CNDHL et l’Armée Nationale de Développement.

Durant quatre jours, nos gendarmes et forces de sécurité ont renforcé leurs compétences sur le respect de la dignité humaine, l’usage proportionné de la force, la protection des mineurs et les bonnes pratiques en garde à vue.

La Gendarmerie nationale reste un pilier de notre cohésion sociale : garante de la paix, de la justice et de la protection de chaque citoyen. Sous l’impulsion du Président de la République, SE Azali Assoumani, Chef Suprême des Armées, nous poursuivons la modernisation, la formation continue et le renforcement des capacités de l’ensemble de nos forces de défense et de sécurité.

Je salue le leadership du Général de Brigade Youssouf Idjihadi et l’engagement de tous les formateurs et participants. Que chaque gendarme soit l’ambassadeur de ces principes sur le terrain : honneur, discipline, éthique et respect des droits fondamentaux.

Youssoufa Mohamed Ali

