"Je m’associe à la région de Mitsamihouli et à la communauté comorienne de France dans cette douloureuse épreuve"

C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le tragique accident survenu hier en France , qui a coûté la vie à trois de nos compatriotes et fait plusieurs blessés parmi nos frères et sœurs originaires de la région de Mitsamihouli , en particulier de la ville de Koua





En tant que citoyen comorien , fils de Mitsamihouli, et fils de la ville de koua je tiens à exprimer mes condoléances les plus sincères aux familles endeuillées. Que Dieu accueille les disparus dans Sa miséricorde et accorde patience et réconfort à leurs proches.





Je m’associe à toute la région de Mitsamihouli et à la communauté comorienne de France dans cette douloureuse épreuve. Nos pensées accompagnent également les blessés à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.





Face à cette tragédie, je réaffirme notre solidarité et notre unité. Dans les moments les plus difficiles, nous devons rester unis, soutenir les familles touchées et renforcer les liens qui nous unissent, où que nous soyons.





Que Dieu protège notre communauté et notre nation



