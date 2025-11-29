Collision grave près de Moroni Mangani : des motards grièvement blessés

ALERTE ACCIDENT | Collision grave près de Mangani : des motards grièvement blessés


Collision grave près de Moroni Mangani : des motards grièvement blessés

Un grave accident de la route impliquant deux véhicules lourds a eu lieu ce Samedi a Moroni sur la route menant au quartier de Mangani.

​Le choc a été violent et a malheureusement causé de graves blessures à des motards. L'excès de vitesse est clairement identifié comme étant à l'origine de cette collision.

​Les forces de sécurité, la Police et le COSEP, sont intervenus très rapidement sur les lieux.

​Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer.

​Appel à la prudence :


Cet accident rappelle l'urgence de respecter le code de la route et les limitations de vitesse. Soyons vigilants pour éviter que l'excès de vitesse ne continue de faire des victimes. Ortc

