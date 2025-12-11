Hommage de la famille SAMBI au Colonel Abdourazakou Abdoulhamid. Son départ laisse un vide pour ses proches, mais aussi pour le pays qu’il a servi ave

Au nom de la famille SAMBI, nous tenons à exprimer notre profonde tristesse suite au décès du Colonel Abdourazakou Abdoulhamid. Sa disparition touche notre famille comme elle touche la nation, tant il a su incarner l'honneur, la loyauté et le sens du devoir.





Nous gardons de lui l’image d’un homme droit, constant dans ses principes, dont la parole comme les actes inspiraient confiance et respect. Dans les responsabilités qu’il a assumées, il a toujours privilégié la justice, la mesure et l’intérêt général. Ceux qui ont eu le privilège de croiser son chemin savent combien sa présence imposait naturellement le sérieux et la dignité.





Son départ laisse un vide pour ses proches, mais aussi pour le pays qu’il a servi avec constance. Nous prions Allah de lui accorder Sa miséricorde, de l’élever parmi les justes et de faire de sa tombe un lieu de paix.





À sa famille et à tous ceux qu’il laisse dans la peine, nous adressons notre soutien et nos douas. Qu’Allah vous apporte patience et réconfort.





Respectueusement,

La famille SAMBI