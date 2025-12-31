Fêtes de fin d'année : 325 agents déployés sur tout le territoire comorien. Toute personne qui essayera de troubler l'ordre public par ivresse, bagarr

Ce matin, le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Ahmada Assoumani, a effectué une visite au commissariat central de Moroni. L'objectif était de s'informer des mesures prises par la police nationale pour garantir la sécurité des populations et de leurs biens pendant les célébrations du réveillon et du Nouvel An.





Lors de son passage, le ministre a indiqué que *325 agents de police* seront mobilisés sur l’ensemble du territoire comorien afin de prévenir tout trouble à l’ordre public et d’intervenir rapidement en cas de danger. Il a rappelé que la période des fêtes, propice aux rassemblements, nécessite une vigilance accrue tant en milieu urbain qu’en zone rurale.





Dans son allocution, M. Assoumani a adressé ses meilleurs vœux de santé et de prospérité à l’ensemble des citoyens pour l’année 2026, ainsi qu’à l’ensemble des forces de l’ordre pour leur engagement quotidien. Il a également exprimé ses regrets et ses condoléances à la famille et aux proches de l’agent de la police de Mohéli décédé il y a trois jours sur l’île de Mayotte.





Le ministre a souligné que chaque citoyen a le droit de célébrer, que ce soit en famille ou entre amis, *dans le respect de l’ordre public, des lois et des coutumes du pays*. Il a invité la population à se prémunir contre les risques d’accidents et à signaler tout comportement susceptible de troubler la quiétude des festivités.





La police nationale poursuivra, pendant toute la durée des fêtes, ses patrouilles renforcées, notamment dans les zones rurales où la présence policière sera accrue afin d’assurer une sécurité permanente.





Toute personne qui essayera de troubler l'ordre public par ivresse, bagarre ou excès de vitesse sur les routes sera interpellée par la police nationale et mise en garde à vue a conclu le Ministre.





