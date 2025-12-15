Des blessés dans un choc frontal à Mjamawe

DEUX BLESSÉS DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION


Des blessés dans un choc frontal à Mjamawe

Deux blessés. C'est le bilan d'un accident de la route survenu ce lundi matin 15 décembre à Mjamawe, Anjouan : Un bus de transport en commun revenant de Mutsamudu double un pick-up de la société nationale d'électricité avant d'entrer en collision avec une voiture.

En effet, le chauffeur du bus, roulant à toute allure, n'a pas le temps de réagir face au véhicule d'un particulier qui faisait la route dans la direction opposée. Le choc fût inévitable. Le bus heurte violemment de front l'autre véhicule. Suite à la collision, un homme âgé, passager du bus est blessé, a t'-on appris.

Par ailleurs, un agent de la société nationale d'électricité (SONELEC) est légèrement blessé suite au freinage brusque du véhicule de service à bord duquel se trouvait un personnel. S'agissant des occupants de la voiture percutée ils sont indemnes.

Dhoulkarnaine Youssouf

