Démission de Soundi Goulam : Communiqué de la SONEDE

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) informe l'opinion publique de la démission de son Directeur Général, Monsieur Soundi Goulam, qui quitte ses fonctions après un parcours marqué par des réformes structurantes et des avancées significatives pour le secteur de l'eau.





Depuis sa prise de responsabilité à la tête de la SONEDE, M. Goulam a joué un rôle déterminant dans la modernisation de l’institution. Parmi ses réalisations majeures, l’on peut citer :

La mise en place des Directions Régionales, permettant une meilleure gestion de proximité, une réactivité accrue et une organisation plus efficace des services techniques sur l’ensemble du territoire.





L’avancement notable du processus d’adoption et de mise en œuvre du Code de l’Eau, un instrument juridique essentiel pour la bonne gouvernance du secteur.





L’amélioration significative de la couverture en eau potable, passée de 15 % à 35 % au niveau national, témoignant de son engagement à renforcer l’accès des citoyens à un service vital et de qualité.





L’installation des compteurs de prépaiement (STS) dans l’ensemble des îles, contribuant à une gestion plus moderne et plus transparente de la consommation en eau pour les ménages et les institutions.





La SONEDE tient à remercier chaleureusement M. Soundi Goulam pour son leadership, sa vision et son dévouement au service de l’intérêt public. Ses actions ont durablement contribué à poser les bases d’un développement plus structuré et plus équitable de l’accès à l’eau dans notre pays.





Nous lui souhaitons plein succès et une excellente continuation dans ses projets futurs.





La Direction Générale de la SONEDE