Décès brutal de Mhamadi "Business", chauffeur d'un camion compacteur !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 04 décembre 2025 2025-12-04T13:33:00+01:00 Modifier ce post

Décès brutal de Mhamadi "Business", chauffeur d'un camion compacteur ! C’est avec une profonde émotion que nous avons appris le décès brutal de Mhamad

Décès brutal de Mhamadi "Business", chauffeur d'un camion compacteur !

C’est avec une profonde émotion que nous avons appris le décès brutal de Mhamadi « Business », chauffeur du camion compacteur et frère de notre prestataire chargé de la collecte des déchets à Moroni Nord.

Al Marhum Mhamadi était une personne assidue et dévouée à sa mission. Sa perte laisse un vide immense.

Au nom de la commune de Moroni, nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à son grand frère M. Saïd « Business » ainsi qu’à l’ensemble de sa famille.

Nos condoléances vont également à l’endroit du quartier Magoudjou ainsi qu’à ceux qui sont concernés par ce deuil.

Mgu namrehemu yamlaze pvwema

La commune de Moroni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières