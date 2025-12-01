Comores : Un front commun pour accélérer la riposte contre le VIH/Sida. Le ministre comorien de la Santé, Ahamadi Sidi, a indiqué que la Direction nat



Moroni, 1er décembre 2025 – À l'instar des autres pays membres de l'OMS, les Comores ont célébré ce lundi la Journée mondiale de lutte contre le Sida, sous le thème « Surmonter les perturbations : transformer la riposte au sida ». La cérémonie officielle s'est tenue en présence des autorités sanitaires, du Maire de Moroni, des partenaires techniques et financiers, et des acteurs communautaires.





Le message du Directeur régional de l’OMS pour l’Afrique a été lu par Dr Hissani Abdou Bacar, soulignant l’urgence de préserver les acquis face à la crise financière qui menace la lutte contre le VIH. Le chef du portefeuille Comores du Fonds mondial a également pris la parole, rappelant que la réduction des financements pourrait compromettre des décennies de progrès, non seulement aux Comores mais dans toute la région de l’océan Indien.





Le ministre comorien de la Santé, Ahamadi Sidi, a indiqué que la Direction nationale de lutte contre le Sida a recensé 86 nouveaux cas positifs entre le 1er janvier et le 30 octobre 2025, dont 5 décès. Ces chiffres rappellent que la vigilance demeure essentielle. Il a également souligné que les Comores ont accueilli récemment le 21ᵉ colloque régional sur le VIH/Sida, révélant que les îles de l’océan Indien sont confrontées à des défis similaires. « Nous sommes convaincus que cette lutte exige une synergie des efforts et une coopération régionale renforcée », a-t-il affirmé.





Dans son message, l’OMS a insisté sur la nécessité de :





Renforcer les systèmes de santé pour garantir des services fiables et équitables ;

Investir davantage au niveau national et explorer des financements innovants ;

Combattre la stigmatisation et la désinformation, qui freinent la prévention et le traitement ;

Prioriser les populations clés, notamment les jeunes femmes et les adolescentes.





L’organisation a également salué l’Afrique du Sud pour l’homologation du lénacapavir, un médicament préventif à longue durée d’action, et encouragé les autres pays à suivre cet exemple.





Depuis 2010, la région africaine a réduit de plus de moitié les nouvelles infections et les décès liés au Sida. Aujourd’hui, 21,7 millions de personnes bénéficient d’un traitement antirétroviral. Cependant, ces acquis restent précaires face aux perturbations financières et sociales.





« Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin », a rappelé l’OMS, invitant les États et les partenaires à unir leurs efforts pour mettre fin au Sida en Afrique.





