Comores Télécom : Moustoifa Said Hassani prend officiellement ses fonctions !

Moustoifa Said Hassani prend officiellement ses fonctions en tant que nouveau Directeur Administratif et Financier (DAF) de Comores Télécom







La passation de service s’est tenue lors d’une cérémonie sobre et restreinte dans la salle de conférence de la société nationale de télécommunications, en présence du Directeur Général de Comores Télécom, de quelques proches collaborateurs et amis. Un moment marqué par la simplicité et la convivialité, à l’image du parcours de l’homme qui prend désormais les rênes de cette direction stratégique. La passation de service s’est tenue lors d’une cérémonie sobre et restreinte dans la salle de conférence de la société nationale de télécommunications, en présence du Directeur Général de Comores Télécom, de quelques proches collaborateurs et amis. Un moment marqué par la simplicité et la convivialité, à l’image du parcours de l’homme qui prend désormais les rênes de cette direction stratégique.





Fort de plus de 15 ans d’expérience au sein de Comores Télécom, Moustoifa Said Hassani n’est pas un inconnu de la maison. Ancien Secrétaire général du syndicat des agents, puis Chef du département de suivi des agences dans les trois îles, il a su bâtir une carrière solide au fil des années, acquérant une connaissance fine de l’entreprise.





Dans son intervention remplie d'émotions et de motivation et de sincérité, le nouveau DAF a exprimé sa reconnaissance envers l'ensemble des autorités pour la confiance accordée, et a affirmé sa volonté de collaborer avec l’ensemble des équipes. Conscient des enjeux liés à sa fonction, il s’est dit prêt à contribuer avec rigueur, transparence et esprit d’équipe au développement et à la performance de Comores Télécom.





Invité en tant qu’ami, je tiens à lui adresse tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle étape importante de sa carrière professionnelle.





Sefrick Abdou