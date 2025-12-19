CAN 2025 : Les Comores n'ont « pas peur » du Maroc

Pour leur deuxième participation à la CAN, les Comores vont disputer ce dimanche le match d'ouverture de la compétition face au Maroc. Un rendez-vous que les Cœlacanthes abordent sans complexes.







Les Comores retrouvent la CAN. Quatre ans après une première participation achevée en huitièmes de finale, les Cœlacanthes ont obtenu leur billet en terminant premier de leur groupe devant la Tunisie. Sauf que le tirage au sort de la phase finale leur a réservé une entrée en matière pour le moins délicate. En effet, les joueurs de Stefano Cusin disputeront ce dimanche à Rabat le match d'ouverture face au Maroc, pays organisateur de la compétition.





Le technicien italien tempère en assurant que « ça ne fait pas peur, bien au contraire ». « Ça donne du courage, ça fait plaisir, ça donne envie de jouer ce genre de matchs car c'est extraordinaire, a ajouté le sélectionneur des Comores dans un entretien accordé à France 24. Je pense que c'est un honneur pour tout le pays, pour les joueurs, pour le staff, pour tous ceux qui ont contribué à la qualification. » De son côté, Chaker Alhadur voit déjà plus loin que cette entrée en matière.





Pour Cusin, le Maroc aura plus la pression





En effet, il assure dans les colonnes du quotidien Ouest-France qu'« atteindre les phases éliminatoires, c'est l'objectif ». S'il concède que la sélection comorienne est « dans un groupe avec des équipes que l'on connaît très bien » comme la Zambie et le Mali, affronter le Maroc reste une forme d'inconnue car les deux formations ne se sont pas croisées depuis quasiment quatre ans. Néanmoins, l'ancien joueur de Nantes assure que les Lions de l'Atlas « auront certainement la pression » au moment de lancer la compétition. Un constat qui est partagé par son sélectionneur, qui tempère en concédant que « la pression tout le monde l'aura ». Néanmoins, pour Stefano Cusin, les Marocains ont « l'obligation de gagner non seulement le match mais la compétition » lors d'une CAN qui fait dire au Transalpin que « sur le papier », elle « leur est destinée ». Chaker Alhadur, pour sa part, voit dans cette deuxième participation la possibilité de démontrer les progrès effectués par les Cœlacanthes lors de la dernière décennie.





Alhadur : « Tout le monde marche dans le même sens »





Et ce avec un groupe qui « s'est construit en 2014, où tous les expatriés qui jouaient en Europe sont arrivés en sélection » sous les ordres d'Amir Abdou. « Sans dénigrer ceux qui étaient là avant, ça fait onze ans que le groupe progresse, ajoute le natif de Nantes. On n'avait pas beaucoup de moyens au début de la sélection, mais on a fait beaucoup de progrès. » Et, pour renverser des montagnes, les Comoriens peuvent compter sur les liens très forts construits au sein d'un groupe qui est « comme une fraternité, c'est une grande famille ». « Il n'y a pas d'ego, tout le monde marche dans le même sens, a conclu Chaker Alhadur. Aux Comores, il y a beaucoup de villages et peu importe d'où l'on vient, on sait que personne ne peut faire la star. C'est ce qui fait la force de l'équipe. » Une équipe qui pourrait créer la surprise ce dimanche car, comme l'assure Stefano Cusin, « lors de la CAN, les pronostics sont souvent déjoués ». ©CAN : Sports - Orange