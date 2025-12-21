Azali Assoumani, premier supporter des Coelacanthes. La présence du Président de la République auprès des Cœlacanthes ne relève ni du hasard ni d’un s

Azali Assoumani, premier supporter des Coelacanthes





Rencontre du Président AZALI Assoumani avec l’équipe nationale de football, à la veille du match d’ouverture de la CAN 2025







À la veille du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Maroc, les Cœlacanthes des Comores ont reçu un soutien d’une portée symbolique, politique et stratégique majeure : celui du Chef de l’État. Son Excellence Al Imam AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, s’est rendu personnellement au centre d’entraînement de l’équipe nationale pour rencontrer les joueurs, les encourager et leur transmettre un message fort : la Nation comorienne, dans toutes ses composantes, est unie derrière ses représentants. À la veille du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Maroc, les Cœlacanthes des Comores ont reçu un soutien d’une portée symbolique, politique et stratégique majeure : celui du Chef de l’État. Son Excellence Al Imam AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores, s’est rendu personnellement au centre d’entraînement de l’équipe nationale pour rencontrer les joueurs, les encourager et leur transmettre un message fort : la Nation comorienne, dans toutes ses composantes, est unie derrière ses représentants.





Un acte fort, au-delà du symbole





La présence du Président de la République auprès des Cœlacanthes ne relève ni du hasard ni d’un simple geste protocolaire. Elle traduit une vision claire : faire du sport un instrument de cohésion nationale, un facteur de mobilisation de la jeunesse et un levier de rayonnement international pour les Comores.





À la veille d’un rendez-vous aussi décisif, le Chef de l’État a tenu à rappeler que l’équipe nationale ne joue jamais seule. Elle porte l’honneur, l’image et l’espérance de tout un peuple.





Un engagement total de l’État pour la victoire des Cœlacanthes





Au-delà du soutien moral, le Président de l’Union des Comores déploie tous les moyens nécessaires pour mettre l’équipe nationale dans les meilleures conditions de réussite. Cet engagement se matérialise par des efforts financiers conséquents, une logistique adaptée aux exigences internationales et une politique volontariste de modernisation des infrastructures sportives.





L’homologation du stade de Malouzini par la FIFA constitue à cet égard un symbole fort. Elle est le fruit d’une volonté politique assumée et d’un investissement rigoureux, plaçant désormais les Comores parmi les nations capables d’accueillir des compétitions internationales dans le respect des standards mondiaux.





Ces actions concrètes démontrent que le soutien du Chef de l’État aux Cœlacanthes n’est pas seulement discursif, mais réel, structuré et durable.





AZALI Assoumani, fervent supporter et premier défenseur des Cœlacanthes





Al Imam AZALI Assoumani incarne le premier supporter de l’équipe nationale. Par sa proximité avec les joueurs, ses mots d’encouragement et son attention constante portée au football comorien, il renforce la confiance, la discipline et l’esprit de dépassement au sein du groupe.

Face aux Lions de l’Atlas, grande nation du football africain, les Cœlacanthes savent qu’ils bénéficient d’un soutien ferme et constant au plus haut sommet de l’État.





La diaspora comorienne reconnaissante et mobilisée





En ma qualité de Président du RDDC, je tiens à souligner que la diaspora comorienne reconnaît et soutient pleinement les efforts du Président de l’Union des Comores, Al Imam AZALI Assoumani, en faveur du développement du sport et du rayonnement international de notre pays.





Partout en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et dans le reste du monde, les Comoriens de la diaspora suivent avec fierté et attention les avancées réalisées sous son leadership. Ils saluent une gouvernance qui investit dans la jeunesse, valorise l’excellence et restaure l’image des Comores sur la scène internationale.





La diaspora est debout, unie et mobilisée derrière les Cœlacanthes et derrière la vision présidentielle.





Le football, vecteur d’unité et de renouveau national





Cette rencontre entre le Chef de l’État et l’équipe nationale s’inscrit pleinement dans la dynamique du Renouveau, qui place la jeunesse, le mérite et la performance au cœur de l’action publique. Le football devient ainsi un langage commun, un trait d’union entre les îles et la diaspora, un symbole d’unité et d’espérance. Lorsque le Président de la République se tient aux côtés de ses joueurs, c’est toute une Nation qui se lève, confiante et déterminée.





Toute la Nation derrière les Cœlacanthes





À la veille de ce match d’ouverture historique de la CAN 2025, un message unique et puissant s’impose :





Toute la Nation est derrière vous.





Joueurs, encadrement technique et dirigeants sportifs, vous portez les rêves d’un peuple fier, résilient et tourné vers la victoire.

Victoire, Incha’Allah.





Fakihi Mradabi

Président du RDDC

Militant du Parti CRC

Paris, le 21 Décembre 2025