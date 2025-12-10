Affaire Tchitcha : Réaction de l'hôpital El-Maarouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 10 décembre 2025 2025-12-10T09:37:00+01:00 Modifier ce post

Affaire Tchitcha : Réaction de l'hôpital El-Maarouf. « Les médecins ont fait ce qu’il fallait, il aurait même fallu, selon eux, que la famille du plai

Affaire Tchitcha


Affaire Tchitcha : Réaction de l'hôpital El-Maarouf

Ce jeune homme amputé de la jambe gauche qui a porté plainte ce 09 décembre pour « négligence médicale grave » contre le chirurgien qui l’a opéré et contre l’hôpital El-Maarouf pour « carences organisationnelles et défaut de supervision »

Réaction de l’hôpital par le biais de son avocate qui s’ est entretenue avec les médecins qui ont traité Tchitcha.

« Les médecins ont fait ce qu’il fallait, il aurait même fallu, selon eux, que la famille du plaignant soit reconnaissante. À son admission au bloc opératoire, il était inconscient, son pouls était faible. Il fallait d’abord le réanimer avant qu’il puisse recevoir les soins. Ils ont tout fait pour éviter une amputation. Nous avons fait un travail en équipe et nous n’avons commis aucune négligence »

Faïza Soulé Youssouf

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières