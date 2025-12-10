Affaire Tchitcha : Réaction de l'hôpital El-Maarouf. « Les médecins ont fait ce qu’il fallait, il aurait même fallu, selon eux, que la famille du plai

Affaire Tchitcha







Ce jeune homme amputé de la jambe gauche qui a porté plainte ce 09 décembre pour « négligence médicale grave » contre le chirurgien qui l'a opéré et contre l'hôpital El-Maarouf pour « carences organisationnelles et défaut de supervision »





Réaction de l’hôpital par le biais de son avocate qui s’ est entretenue avec les médecins qui ont traité Tchitcha.





« Les médecins ont fait ce qu’il fallait, il aurait même fallu, selon eux, que la famille du plaignant soit reconnaissante. À son admission au bloc opératoire, il était inconscient, son pouls était faible. Il fallait d’abord le réanimer avant qu’il puisse recevoir les soins. Ils ont tout fait pour éviter une amputation. Nous avons fait un travail en équipe et nous n’avons commis aucune négligence »





Faïza Soulé Youssouf