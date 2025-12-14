Affaire Akbar : Réaction du département des affaires politiques et juridiques du ministère des affaires étrangères

Réaction du département des affaires politiques et juridiques du ministère des affaires étrangères


Affaire Akbar : Réaction du département des affaires politiques et juridiques du ministère des affaires étrangères

Lors d’un point de presse tenu cet après-midi, le département des affaires politiques et juridiques du ministère des Affaires étrangères a tenu à rétablir les faits, à dissiper toute ambiguïté et également à apporter des clarifications suite à la diffusion de messages vocaux sur les réseaux sociaux, impliquant à tort le ministre dans une prétendue rencontre avec une ressortissante égyptienne.

Dans son intervention, le chargé du contentieux des affaires juridiques Hassane Oumair a souligné que le ministre Mbae n’a jamais reçu cette femme. Toutefois, il a confirmé que cette dernière et son avocat, se sont rendus au ministère, où ils ont été reçus uniquement par le directeur du Monde arabe, conformément aux procédures diplomatiques en vigueur.

En plus, Il a été fermement précisé que le ministère a uniquement assuré, conformément à ses attributions, la transmission d’une demande officielle des autorités égyptiennes au ministère de la justice.

Le conférencier a déploré la propagation d’informations erronées et d’amalgames malveillants et il a souligné l'impérieuse nécessité du respect des procédures et d’une information responsable.

