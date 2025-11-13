Xi Jinping et Azali Assoumani ont échangé des messages de félicitations à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiqu!

Les présidents chinois et comorien échange des félicitations à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques







BEIJING, 13 novembre (Xinhua) -- Le président chinois Xi Jinping et son homologue comorien Azali Assoumani ont échangé jeudi des messages de félicitations à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. BEIJING, 13 novembre (Xinhua) -- Le président chinois Xi Jinping et son homologue comorien Azali Assoumani ont échangé jeudi des messages de félicitations à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.





Rappelant que la Chine a été le premier pays à établir des relations diplomatiques avec les Comores, M. Xi a indiqué qu'au cours du dernier demi-siècle, indépendamment de l'évolution de la situation internationale, les relations entre la Chine et les Comores s'étaient toujours développées de manière saine et régulière.





Durant ces dernières années, la confiance politique mutuelle entre les deux pays n'a cessé de se consolider, et les échanges et la coopération dans divers domaines ont donné des résultats fructueux, établissant un modèle d'égalité, de solidarité et d'entraide entre des pays de tailles différentes, a-t-il ajouté.





M. Xi a dit accorder une grande importance au développement des relations entre la Chine et les Comores et s'est déclaré prêt à travailler avec le président Azali pour faire du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays une opportunité de faire progresser l'amitié traditionnelle.





Il a également appelé à des efforts conjoints pour promouvoir la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), continuer à enrichir le partenariat stratégique entre la Chine et les Comores et apporter une contribution plus importante à la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps dans la nouvelle ère.





Dans son message, M. Azali a estimé que depuis l'établissement de relations diplomatiques il y a 50 ans, les Comores et la Chine ont maintenu un respect et une confiance mutuels, se serrant les coudes dans un esprit de solidarité et forgeant une amitié solide et durable. Il a ajouté que les résultats fructueux de la coopération bilatérale ont profondément changé la vie du peuple comorien.





Dans un monde marqué par des changements et turbulences, les principes de respect de la souveraineté, de non-ingérence dans les affaires intérieures et de coopération gagnant-gagnant, comme l'a préconisé le président Xi, ont inspiré les pays du Sud global, y compris les Comores, a noté le président comorien.





La partie comorienne apprécie la vision de la Chine sur la construction d'un monde pacifique, juste et multipolaire, et se tient prête à travailler avec la Chine, sous l'orientation de la vision d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, afin de continuer à promouvoir un développement durable et inclusif, et d'apporter sa contribution à la promotion de la solidarité, de la coopération et de la prospérité commune entre l'Afrique et la Chine, a-t-il affirmé.