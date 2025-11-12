Visa Balladur : Plus de 30 000 victimes entre Anjouan et Mayotte

Visa Balladur : Plus de 30 000 victimes entre Anjouan et Mayotte. Le vernissage d’une exposition photographique, consacrée à la question de l’occupati

Célébration de la Journée Maore – la Grande Nuit de Mayotte, Place de l'Indépendance


Visa Balladur : Plus de 30 000 victimes entre Anjouan et Mayotte

La semaine de commémoration de la Journée Maore se poursuit. Après les prières et hommages rendus ce vendredi dans toutes les mosquées aux plus de 30 000 victimes du Visa Balladur, disparues en mer dans leur tentative de rejoindre Mayotte, la mobilisation s’est poursuivie à travers plusieurs temps forts :

  • Une conférence universitaire sur les perspectives de la poursuite de la lutte pour l’intégrité territoriale des Comores ;
  • Le vernissage d’une exposition photographique, consacrée à la question de l’occupation illégale de l’île comorienne de Mayotte par la France ;
  • Et enfin, la Grande Nuit de Mayotte, une veillée poétique animée par des associations culturelles à la place de l'indépendance, moment d’émotion et de fierté partagée autour de la mémoire et de la résistance.
HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni
Titre et image : Eddine Mlivoidro

