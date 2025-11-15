Un Mahorais de 20 ans tué par balles dans un quartier populaire de Brest. Originaire de Mayotte, la victime discutait avec un groupe de personnes lors



Un homme a été tué par balles ce vendredi soir en pleine rue à Brest dans le Finistère. Âgé de 20 ans, il était originaire de Mayotte. Une enquête a été ouverte, elle est confiée à la police de Brest.





Ce vendredi 14 novembre 2025, un jeune homme de 20 ans a été tué par balles à Brest, dans le Finistère comme l'a révélé Le Télégramme, une information confirmée par le parquet de Brest dans un communiqué. Vers 19h50, ce vendredi soir, les policiers sont intervenus à la suite d'un coup de feu entendu sur un parking dans le quartier de Bellevue.





"Enquête d'homicide volontaire"





Originaire de Mayotte, la victime discutait avec un groupe de personnes lorsque la détonation a été entendue, précise le parquet de Brest dans son communiqué. Il s'effondre alors au sol. Au même moment, "les autres protagonistes [s'éloignent] rapidement." Malgré les tentatives de réanimation, le jeune homme décède une demi-heure plus tard.





"Diverses investigations sont évidemment et activement en cours dans le cadre de cette enquête d'homicide volontaire, qu'il est important de ne pas compromettre", ajoute le procureur de Brest, Stéphane Kellenberger dans son communiqué. Une enquête confiée à la police de Brest. France Bleu