Remaniement au Sein de l’Armée Comorienne : le Colonel Tchfine Ahmed Remplacé par son Adjoint
|Tachfine et Loukman Azali
Un important mouvement vient de secouer les forces armées comoriennes. Par décret présidentiel, le chef de l’État, Azali Assoumani, a procédé à plusieurs nominations à la tête de la Gendarmerie nationale et de la Force comorienne de défense.
Le Lieutenant-colonel Djanfar Ousseni Maecha, matricule n° 02 753 004, succède au Colonel Tchfine Ahmed à la tête de la Gendarmerie nationale. Jusqu’ici adjoint du commandant de la Gendarmerie, il prend désormais les rênes de cette institution clé de la sécurité intérieure.
Par ailleurs, le Lieutenant-colonel Abdallah Salim, matricule n° 85 672 099, est nommé Commandant de la Force comorienne de défense, en remplacement du Lieutenant-colonel Kamali Ali Mdahoma. Il occupait jusqu’alors les fonctions de Commandant régional de l’Armée nationale de développement (AND) à Anjouan.
Ces nouvelles nominations traduisent une recomposition stratégique au sommet de l’appareil militaire, alors que le pouvoir cherche à renforcer le contrôle et la cohésion au sein des forces de sécurité.
COMMENTAIRES