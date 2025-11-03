Un important mouvement vient de secouer les forces armées comoriennes

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 03 novembre 2025 2025-11-03T18:14:00+01:00 Modifier ce post

Un important mouvement vient de secouer les forces armées comoriennes. Par décret présidentiel, le chef de l’État, Azali Assoumani, a procédé à plusie

Remaniement au Sein de l’Armée Comorienne : le Colonel Tchfine Ahmed Remplacé par son Adjoint


Un important mouvement vient de secouer les forces armées comoriennes
Tachfine et Loukman Azali

Un important mouvement vient de secouer les forces armées comoriennes. Par décret présidentiel, le chef de l’État, Azali Assoumani, a procédé à plusieurs nominations à la tête de la Gendarmerie nationale et de la Force comorienne de défense.

Le Lieutenant-colonel Djanfar Ousseni Maecha, matricule n° 02 753 004, succède au Colonel Tchfine Ahmed à la tête de la Gendarmerie nationale. Jusqu’ici adjoint du commandant de la Gendarmerie, il prend désormais les rênes de cette institution clé de la sécurité intérieure.

Par ailleurs, le Lieutenant-colonel Abdallah Salim, matricule n° 85 672 099, est nommé Commandant de la Force comorienne de défense, en remplacement du Lieutenant-colonel Kamali Ali Mdahoma. Il occupait jusqu’alors les fonctions de Commandant régional de l’Armée nationale de développement (AND) à Anjouan.

Ces nouvelles nominations traduisent une recomposition stratégique au sommet de l’appareil militaire, alors que le pouvoir cherche à renforcer le contrôle et la cohésion au sein des forces de sécurité.

HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières