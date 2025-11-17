Tragique accident à Anjouan : Message du chef du gouvernement, Nour El Fath Azali

Tragique accident à Anjouan : Message du chef du gouvernement, Nour El Fath Azali

Un tragique accident survenu dans la région de Nyumakele, plus précisément à Hada (Anjouan), a coûté la vie à une dizaine de nos concitoyens et fait plusieurs blessés.

En ce moment de profonde douleur, nous adressons nos pensées les plus sincères et nos condoléances attristées aux familles endeuillées. Nous souhaitons également un prompt rétablissement à tous les blessés.

Cet événement rappelle, avec gravité, l’importance de la prudence sur nos routes. Nous appelons l’ensemble des usagers à redoubler de vigilance et à respecter strictement les règles de sécurité routière afin d’éviter de nouveaux drames.

Que Dieu accueille les défunts dans Sa Miséricorde et qu’Il apporte réconfort et patience à leurs proches.

Nour El Fath Azali, SG du gouvernement

