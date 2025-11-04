Arrestation : Qui est Mohamed Ibrahim Moindjié ? Homme posé, un talent éclairé, original, atypique et porteur d’idées séduisantes. Il a son propre sty

Mes souvenirs de M.IBRAHIM MOINDJIE







Mohamed est une personne qui ne passe pas inaperçue. Il capte immédiatement l’attention sur son passage. À ce titre, je fis rapidement sa connaissance lorsqu’il quitta Fès après un cursus validé pour rejoindre Marrakech et intégrer l’Université Caddi Ayyad, Fac de Sc. Eco. Mohamed est une personne qui ne passe pas inaperçue. Il capte immédiatement l’attention sur son passage. À ce titre, je fis rapidement sa connaissance lorsqu’il quitta Fès après un cursus validé pour rejoindre Marrakech et intégrer l’Université Caddi Ayyad, Fac de Sc. Eco.





Doté d’un esprit vif, alerte, éclairé, Mohamed impressionnait très vite ses interlocuteurs de toutes les nationalités admises à cette prestigieuse Académie tout comme ses compatriotes qui découvraient un étudiant engagé, bien intégré et introduit dans le milieu associatif. Il a cet art de nouer et de développer facilement les contacts humains. Très attentif et à l’écoute de tous. Il a laissé de meilleures traces aux yeux de sa promotion. Homme paisible, cordial. Il ne cultive que la paix autour des gens.





Fidèle à ses engagements, à ses principes, il défendait des valeurs démocratiques, attaché à des convictions, il a toujours prôné des idéaux de paix. Jamais, il n’aura ouvertement affichée des propos belliqueux ni menée des quelconques actions subversives.





Depuis cette période jusqu’alors, on lui voue tous de la considération, de la sympathie qui est devenue une amitié sincère et renforcée.





Homme posé, un talent éclairé, original, atypique et porteur d’idées séduisantes. Il a son propre style, à l’aise sur tant de matières, il embrassait des sujets variés avec son éblouissante capacité d’analyse. D’un simple coup d’œil, il peut lancer des réflexions nourries et profondes sur des situations et contextes les plus complexes et délicates. Il aborde n’importe quelle problématique avec des connaissances précises, profondes, solides l’une comme l’autre par des approches pragmatiques et réalistes. Vertueusement.





Son expertise financière, économique et notamment poussé vers la comptabilité a fait de lui une ressource humaine plus qu’appréciée et redoutée dans ce domaine. Il a été au cœur d’importants projets de développements socioéconomiques du pays. Il a servi comme bon et loyal responsable au sein de la Caisse des retraites ou celle de la prévoyance sociale.





Voulant maintenir ses liens humains tissés au Maroc et par amour pour le Royaume, il avait ouvert un resto à Ambassadeur lequel proposait des mets chérifiens dont le couscous proposé chaque vendredi, les amateurs s’y retrouvaient.





L’intéressé porte en lui un amour indescriptible pour notre pays. Il se montre toujours soucieux et préoccupé pour le devenir du pays.





MOHAMED est un Homme de Paix, un Homme foncièrement bon, un exemplaire père de famille





Texte : Damed Kamardine