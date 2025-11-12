Pour la première fois, le Grand Cadi de Mayotte invité en Arabie saoudite ! À l'invitation des autorités saoudiennes, le Grand Cadi de Mayotte a parti



"À l'invitation des autorités saoudiennes, le Grand Cadi de Mayotte a participé pour la première fois à la Conférence et Exposition annuelle du Hajj à Jeddah pour moderniser et améliorer l’expérience des pèlerins du Hajj et de la Omra. "À l'invitation des autorités saoudiennes, le Grand Cadi de Mayotte a participé pour la première fois à la Conférence et Exposition annuelle du Hajj à Jeddah pour moderniser et améliorer l’expérience des pèlerins du Hajj et de la Omra.





C'est la première fois que les autorités cadiales mahoraises sont invitées parmi les décideurs, experts universitaires et ministres des Affaires islamiques, des Dotations et du Hajj, ambassadeurs et consuls du monde entier pour œuvrer ensemble à la sécurité et au confort des pèlerins, favoriser la collaboration entre gouvernements, entreprises et institutions religieuses.





Je remercie le ministre Tawfig Al-Rabiah et l'ambassadeur d'Arabie Saoudite en France pour la mobilisation de leurs équipes pour permettre cette mission historique du Grand Cadi de Mayotte."





Estelle Youssouffa, députée de Mayotte