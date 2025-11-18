Panne géante d’internet : de nombreux sites inaccessibles partout dans le monde

Panne géante d’internet : de nombreux sites inaccessibles partout dans le monde. Selon les Numériques, également inaccessible, la source exacte de cet

Le réseau mondial de l’opérateur Cloudflare est actuellement en panne, empêchant l’accès à de nombreux sites web à travers le monde, comme Twitter.

Panique sur l’internet mondial ce mardi midi. Depuis ce midi, Cloudflare est victime d’une panne mondiale, affectant l’accès à de nombreux sites web et services en ligne (pêle-mêle Downdetector, Doctissimo, Marmiton, Twitter). De nombreux utilisateurs remontent des erreurs de chargement, des ralentissements majeurs ou des sites totalement inaccessibles. Sur certains sites, le message d’erreur "Internal server error" est affiché.

Selon les Numériques, également inaccessible, la source exacte de cette panne n’est pas encore connue. "Cloudflare est au courant et enquête sur un problème qui impacte potentiellement plusieurs clients, écrit-on sur son site internet. D’autres détails seront communiqués au fur et à mesure qu’ils sont disponibles", confirme la société sur son site internet.

Cloudflare est une société américaine spécialisée dans la sécurité, l’optimisation et la distribution de contenus sur Internet. Elle agit comme un intermédiaire entre les sites web et les internautes afin d’améliorer les performances, réduire les temps de chargement et protéger contre les cyberattaques (notamment les DDoS).

Plus d’informations à venir...

Avec l'indépendant et les Numériques

