Née et férue d'internet. Cet internet qui, pour la Gen-Z, a remplacé les « je pense, je crois » par « c'est vrai, c'est sûr ».





La certitude absolue, puisque je l’ai lue ou vue sur internet. D’un instrument d’éducation, d’acquisition rapide des connaissances et de culture, l’internet est devenu un puissant outil de communication. Peu à peu, il tend vers la gouvernance mondiale et s’impose comme le principal outil de travail de la Gen-Z.









Produit de l’internet, la Gen-Z se place dans l’instantanéité, l’immédiateté. Le temps long n’existe plus chez elle. C’est maintenant, tout de suite. Elle ne veut plus entendre des expressions comme « la jeunesse est l’avenir du pays ». Elle veut être, elle, le présent — même de manière caricaturale, comme dans certains pays où elle se prévaut déjà des succès.





En réalité, la Gen-Z s’inscrit dans l’idéologie et les motivations de ceux qui ont créé internet, et plus particulièrement les réseaux sociaux. D’où qu’ils proviennent, ces réseaux véhiculent une culture avec ses multiples effets, projettent une idéologie aux visées dominatrices et déstabilisent le développement harmonieux de nos pays.





Ailleurs, l’internet favorise la création et la multiplication des start-ups. Chez nous, les réseaux sociaux, père de la Gen-Z, s’échinent chaque jour à créer le chaos.





