Moroni : Les travaux de réhabilitation du lycée Saïd Mohamed Cheikh se poursuivent !

Les travaux de réhabilitation du lycée Saïd Mohamed Cheikh se poursuivent à Moroni. 

Selon les responsables du projet, malgré le retard enregistré au démarrage, un délai de 13 mois sera suffisant pour redonner vie à cet établissement emblématique, véritable haut lieu de l’histoire éducative des Comores. Ortc

Le 10 mai 2025, l’ambassadeur de France aux Comores, Sylvain Riquier, a présenté, sur X, le projet de rénovation du lycée Saïd Mohamed Cheikh, dans la capitale Moroni. Alors que les travaux – financés à hauteur de 2,4 millions d’euros par l’Agence française de développement (AFD) – ont déjà débuté, le diplomate a salué une « coopération respectueuse et tournée vers l’avenir, au service de la jeunesse comorienne ».

