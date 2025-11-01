Tanzanie : Samia Suluhu Hassan a été réélue avec 97,66 % des voix. Mme Hassan qui a accédé à la tête de la Tanzanie à la mort de son prédécesseur, Joh

Samia Suluhu Hassan a été réélue avec 97,66 % des voix, selon les résultats définitifs annoncés samedi par la commission électorale, après trois jours de violences. Samia Suluhu Hassan a été réélue avec 97,66 % des voix, selon les résultats définitifs annoncés samedi par la commission électorale, après trois jours de violences.





La cheffe de l’Etat tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, a remporté la présidentielle avec 97,66 % des voix, selon les résultats définitifs proclamés samedi 1er novembre à la télévision d’Etat après trois jours de violences électorales.





Le pays d’Afrique de l’Est a sombré dans la violence mercredi, jour d’élections présidentielle et législatives qui se sont déroulées sans opposition, les deux principaux adversaires de la cheffe de l’Etat ayant été soit emprisonné, soit disqualifié. L’opposition a évoqué un bilan de 700 morts. Mme Hassan n’a fait aucun commentaire sur les troubles.





« Je déclare Samia Suluhu Hassan présidente élue de la République-Unie de Tanzanie, avec le parti CCM [Parti de la révolution] », a déclaré à la télévision publique le président de la commission électorale. Une cérémonie d’investiture va suivre dès samedi, selon des informations transmises par un journaliste de l’Agence France-Presse (AFP) par téléphone en raison de la coupure d’Internet en vigueur dans le pays de 68 millions d’habitants.





« Un total d’environ 700 morts »





Mme Hassan qui a accédé à la tête de la Tanzanie à la mort de son prédécesseur, John Magufuli, en 2021, dont elle était la vice-présidente, aspirait cette fois à être élue. Saluée dans un premier temps pour avoir assoupli les restrictions instaurées par son prédécesseur, elle a été accusée ensuite de mener une répression sévère contre ses détracteurs.





Un journaliste de l’AFP a observé mercredi une faible affluence à des bureaux de vote généralement bondés de la capitale économique et plus grosse ville du pays, Dar es-Salaam, avant d’entendre des tirs nourris alors que des centaines de personnes protestaient, incendiant notamment un commissariat. La contestation s’est ensuite étendue dans le pays.





« Au moment où nous parlons, le nombre de morts à Dar [es-Salaam] est d’environ 350 et il y en a plus de 200 à Mwanza [nord du pays]. Si l’on ajoute les chiffres des autres endroits dans le pays, on arrive à un total d’environ 700 morts », a déclaré jeudi à l’AFP le porte-parole du parti d’opposition Chadema, John Kitoka. Cette formation a été exclue des élections et a appelé au boycott du scrutin. Son chef, Tundu Lissu, arrêté en avril, sera jugé pour trahison, une accusation passible de la peine capitale.

L’ONU appelle à une « enquête minutieuse et impartiale »





« Il n’y a eu aucun usage excessif de la force », a répondu le ministre des affaires étrangères tanzanien, Mahmoud Thabit Kombo, sur la chaîne Al-Jazira, faisant état de « poches de violence » dans le pays. « Je n’ai pas vu ces 700 morts », a-t-il poursuivi. « Nous n’avons encore aucun chiffre pour aucune victime dans le pays. »





Le bilan de l’opposition a été qualifié de « plutôt crédible » par une source diplomatique, qui a fait état de « centaines de morts ». Une source sécuritaire a reçu des informations similaires. Plusieurs hôpitaux et centres de santé ont refusé de s’exprimer auprès de l’AFP.





Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, « très inquiet », a réclamé vendredi une « enquête minutieuse et impartiale sur les accusations d’utilisation excessive de la force », appelant toutes les parties à la « retenue » et à « empêcher toute nouvelle escalade ».





Le Monde avec AFP