Loukman Azali nommé Commandant Adjoint de la Gendarmerie Nationale

Loukman Azali nommé Commandant Adjoint de la Gendarmerie Nationale. Pour rappel, Le fils du président et Chef d'Escadron AZALI LOUKMAN, matricule 05 8

D'après le journaliste Mchangama Oubeid, Loukman Azali a été nommé Commandant Adjoint de la Gendarmerie Nationale. 

Pour rappel, Le fils du président et Chef d'Escadron AZALI LOUKMAN, matricule 05 861 002, a été nommé le 23 aout 2023 Commandant du Groupement de Gendarmerie de Ngazidja en remplacement du Lieutenant-colonel DJAFFAR OUSSENI MAECHA.

Ce dernier vient d'être nommé Commandant de la Gendarmerie Nationale, en remplacement du colonel Tachfine Ahmed

