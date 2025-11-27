L’OMS salue l’initiative des Comores pour l’introduction de ce vaccin !

Comores | Et c'est parti pour l'introduction du vaccin contre le HPV !


L’OMS salue l’initiative des Comores pour l’introduction de ce vaccin !

L’Union des Comores introduit le vaccin contre le HPV pour prévenir le cancer du col de l’utérus. La campagne vise les filles de 9 à 14 ans et se déroule du 26 au 28 novembre dans l’ensemble des districts du pays.

Le cancer du col est le premier cancer gynécologique aux Comores, représentant près de la moitié des cancers féminins. La vaccination contre le HPV est une mesure essentielle pour protéger des vies.

Il faut noter qu’au même moment, le Gouverneur de Ndzuwani a aussi procédé au lancement de la vaccination contre le HPV sur son île, devant une forte mobilisation citoyenne dans la ville d’Ouani.

L’OMS salue l’initiative des Comores pour l’introduction de ce vaccin et rappelle son efficacité contre le cancer du col de l’utérus, prouvée dans plus de 140 pays dans le monde. L’UNICEF et l’OMS appellent à faire confiance aux professionnels de santé.

