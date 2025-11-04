Libération du jeune Abdoulhadji Philippe Hervé

Libération du jeune Abdoulhadji Philippe Hervé. Sept ans d’emprisonnement ferme. C’est la peine prononcée, le 13 février 2023 par la cour criminelle p

Nous venons d'apprendre la libération du jeune Philippe Hervé. Il est défendu par Maitre Ibrahim Mzimba.

Pou rappel, Abdoulhadji Philippe Hervé est accusé du meurtre de M. Hassan Ouledi, commis en novembre 2021. Selon la déclaration de la Gendarmerie nationale, chargée de l'enquête, au moment des faits, la thèse de l'assassinat a été rapidement privilégiée au vu du constat. Le corps portait des marques de coups de couteau.

Très rapidement le jeune Philip Hervé a été considéré comme suspect et un avis de recherche lancé par la gendarmerie. Il fut arrêté et mis en détention. Il avait 17 ans au moment des faits.

Sept ans d’emprisonnement ferme. C’est la peine prononcée, le 13 février 2023 par la cour criminelle pour mineur, contre Philippe Hervé, poursuivi et placé en détention provisoire pour l’homicide perpétré sur Hassani Ouleidi survenu en novembre 2021

