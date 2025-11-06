Libération de Ahmed-Hachim Said Hassane, Moindjié Ibrahim et Ali Ahamada

Libération de Ahmed-Hachim Said Hassane, Moindjié Ibrahim et Ali Ahamada. Les trois membres du GENZ Comores arrêtés à Mitsamiouli ont été libérés ce j

Libération de Ahmed-Hachim Said Hassane, Moindjié Ibrahim et Ali Ahamada

Monsieur Mohamed Ibrahim Moindjie, Secrétaire Général du RIDJA-PACTEF, a retrouvé sa liberté.

Les trois membres du GENZ Comores arrêtés dimanche dernier à Mitsamiouli ont été libérés ce jeudi. Ahmed-Hachim Said Hassane, Moindjié Ibrahim du Parti Ridja et Ali Ahamada (Ada) inculpés pour trouble à l’ordre public, vont comparaître libres demain, selon le journaliste Abdou Moustoifa qui cite une source judiciaire.

