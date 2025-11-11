« Les Comores et Oman sont deux familles issues d’une même source ». Au centre des échanges, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopératio

Rencontre entre le Président Azali Assoumani et le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman : des liens fraternels au service du développement







En marge de son déplacement international, le Président de l'Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani, a reçu SEM Badr bin Hamad Al Busaidi, Ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman.





Une rencontre empreinte de fraternité et de profondeur historique, qui a mis en lumière les relations séculaires, culturelles et religieuses unissant les deux peuples.





Le Président Azali Assoumani a tenu à exprimer sa gratitude et ses salutations fraternelles à l’endroit de Sa Majesté le Sultan d’Oman, rappelant la profondeur des relations entre les Comores et Oman, fondées sur une histoire commune, une foi partagée et des liens de sang qui remontent à plusieurs siècles.





« Les Comores et Oman ne sont pas simplement deux pays amis, mais deux familles issues d’une même source », a-t-il souligné.





Au centre des échanges, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération bilatérale dans divers domaines : économique, éducatif, culturel et sportif.





Le Président Azali a particulièrement insisté sur le Plan Comores Émergent (PCE), rappelant que ce cadre stratégique vise à transformer durablement l’économie nationale. Il a invité le Sultanat d’Oman à y contribuer, notamment à travers le financement de projets structurants et durables. Le Président a également évoqué l’importance des Jeux des Îles de l’océan Indien 2027, que les Comores accueilleront, sollicitant le soutien omanais pour en faire un événement régional exemplaire.





Le ministre omanais des Affaires étrangères SEM Badr bin Hamad Al Busaidi a salué la vision du Président Azali et rappelé à son tour les liens profonds qui unissent les deux nations, réaffirmant la volonté du Sultanat d’Oman de consolider les relations bilatérales.





Il a donné son accord de principe pour un appui financier significatif destiné à soutenir l’organisation des Jeux des Îles et à contribuer au financement des projets du PCE. Cet engagement, a-t-il souligné, pourrait jouer un rôle catalyseur dans la mobilisation d’autres partenaires internationaux autour du développement comorien.





Les deux parties ont convenu de poursuivre ces échanges à travers une visite officielle du Président Azali Assoumani à Mascate, destinée à concrétiser les accords et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays frères. Beit-salam