Les Comores et le Brésil renforcent leur partenariat stratégique. Le chef de l’État comorien a félicité son homologue brésilien pour cette initiative.

Rencontre Azali et Lula





À Belém, les Comores et le Brésil renforcent leur partenariat stratégique







En marge de la conférence des leaders, le président comorien Azali Assoumani a rencontré son homologue brésilien Lula da Silva pour relancer une coopération Sud-Sud ambitieuse, centrée sur l’agriculture, l’énergie verte et la gestion des déchets. En marge de la conférence des leaders, le président comorien Azali Assoumani a rencontré son homologue brésilien Lula da Silva pour relancer une coopération Sud-Sud ambitieuse, centrée sur l’agriculture, l’énergie verte et la gestion des déchets.





À un moment où les petites nations insulaires cherchent à sécuriser leurs approvisionnements alimentaires et à accélérer leur transition écologique, l’Union des Comores a profité de ce moment pour consolider un partenariat jugé stratégique avec le Brésil. Le président Azali Assoumani a salué un « pays frère », puissant acteur de l’Amérique latine, dont la diplomatie de coopération technique, notamment en Afrique, a connu un nouvel élan depuis le retour au pouvoir de Lula.





Avant d'entrée dans le vif du sujet le Président Lula a montré sa disponibilité à mettre toute son énergie au service de l'Afrique et soutenir le transfert des compétences.





Le chef de l’État comorien a félicité son homologue brésilien pour cette initiative qui place la sécurité alimentaire, la lutte contre les inégalités et la justice climatique au centre des priorités communes.





Dans ce contexte, les Comores souhaitent bénéficier du Programme impératif vert (GIP), un mécanisme phare de coopération mis en œuvre par Brasilia pour soutenir des politiques agricoles durables et renforcer l’autosuffisance alimentaire dans plusieurs pays africains. Moroni estime que cette expertise pourrait transformer en profondeur ses capacités de production locale.





La coopération entre les deux pays n’est pas nouvelle. Elle s’appuie sur un accord de coopération technique signé en 2011 et ratifié en 2021. Mais selon les informations recueillies, l’heure est à la mise en œuvre rapide d’une nouvelle génération de projets.





Des consultations avancées sont en cours entre l’Agence de coopération brésilienne (ABC) et l’Agence comorienne ACCI pour lancer dans les prochaines semaines deux projets considérés comme prioritaires :





un programme agricole pilote, dès décembre ou au premier trimestre 2026, avec un volet sur l’amélioration de l’élevage bovin grâce à l’introduction de races à haut rendement ;





un projet national de gestion intégrée des déchets, incluant tri, recyclage et traitement des déchets dangereux, notamment hospitaliers.





Pour Moroni, l’objectif est clair : construire une véritable feuille de route nationale sur le traitement des déchets, en s’appuyant sur l’expérience brésilienne, référence mondiale en matière de programmes municipaux intégrés.





Les Comores souhaitent également intensifier leur coopération avec Brasilia dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation professionnelle.





Des échanges de médecins, des formations spécialisées et un appui en équipements médicaux figurent parmi les recommandations discutées lors de la rencontre.





En toile de fond, les deux dirigeants se sont accordés pour renforcer la coopération Sud-Sud, un instrument que le Brésil considère comme l’un des plus efficaces pour mobiliser des ressources au service du développement.





Pour les Comores, cette stratégie s’inscrit dans une vision plus large : diversifier ses partenariats, garantir sa souveraineté alimentaire et accélérer des projets structurants dans les secteurs agricoles, énergétiques et environnementaux.





Reste désormais à traduire cette dynamique politique en réalisations durables sur le terrain. Beit-salam