La Banque Centrale des Comores recrute

Dans le cadre du renforcement de ses capacités institutionnelles, la Banque Centrale des Comores lance un appel à candidatures pour le recrutement de cadres supérieurs et moyens.





𝐃𝐚𝐭𝐞 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 : 𝟐𝟑 𝐦𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟔



Avis de recrutement de la Banque Centrale des Comores





Dans le cadre du renforcement de ses capacités institutionnelles, la Banque Centrale des Comores lance un appel à candidatures pour le recrutement de cadres supérieurs et moyens dans les profils suivants :





Économistes,

Informaticiens,

Auditeurs / Financiers





Ces postes sont à durée indéterminée et seront basés au siège de la Banque Centrale des Comores à Moroni et/ou dans les agences de Mohéli et d’Anjouan.





Profils recherchés

Économistes





Diplôme supérieur (Master II ou Doctorat pour les cadres supérieurs, Licence ou Master I pour les cadres moyens) en statistique, économie, économétrie, finance, banque, data science ou équivalent ;

Solides capacités d’analyse macroéconomique, statistique et financière ;

Bonne connaissance des méthodes statistiques avancées et des méthodes quantitatives d’analyse économique ;

Maîtrise des logiciels d’économétrie et d’analyse empirique (Eviews, Stata, R, Matlab) ; Expérience en études, prévisions ou analyse économique appréciée.





Informaticiens





Diplôme supérieur en informatique, systèmes d’information, cybersécurité ou disciplines connexes ; Compétences en développement, administration de bases de données, sécurité informatique, systèmes et réseaux ;

Connaissances en systèmes UNIX / LINUX avec au minimum 3 ans d’expérience ;

Les certifications telles que CompTIA Linux+, RHCSA/RHCE, CompTIA Security+, CySA+, PenTest+ ou CISSP constituent des atouts.





Auditeurs / Financiers





Diplôme supérieur en audit, finance, comptabilité ou contrôle interne ;

Bonne connaissance des normes d’audit et des dispositifs de contrôle interne ;

Compétences en audit informatique et compréhension des systèmes d’information ;

Expérience en audit, gestion des risques, conformité ou contrôle interne appréciée.





Conditions générales





Être de nationalité comorienne ;

Être âgé d’au moins 22 ans révolus et au plus 40 ans au moment du recrutement ;

Faire preuve d’intégrité, de rigueur et de sens de la confidentialité ;

Capacité à travailler en équipe et sous pression ; Maîtrise des outils informatiques et rédactionnels.





Dossier de candidature





Les candidats intéressés sont invités à transmettre un dossier comprenant :





Une lettre de motivation ;

Un curriculum vitae détaillé ;

Une copie de la pièce d’identité ;

Les copies des diplômes et attestations ;

Toute pièce justificative utile.





Les candidats peuvent soumettre leur dossier via le formulaire de candidature en ligne.









Date limite





La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 23 mars 2026.



