Dzoidjou réclame une punition sévère contre la mère accusée d’avoir jeté son nouveau-né

Le village de Dzwadjuu réclame une punition sévère contre la mère accusée d'avoir jeté son nouveau-né, retrouvé mort dans un dépotoir à Moroni Hadoudja. Je ne le conteste pas : elle mérite la sanction qui lui est due. Toutefois, l'absence d'empathie à l'égard de cette femme interpelle.





Rien n'est dit sur ses droits à être soignée après avoir récemment accouché. Rien n'est dit non plus sur les circonstances qui auraient pu la pousser à commettre un tel acte. Il me semble qu’il serait tout à fait justifié d’aller au-delà de la simple condamnation morale.





La recherche de compréhension ne saurait annuler la rigueur de la loi tant revendiquée. E zasaya e midji yahatru sina fidjo lodjuha eka zidja zo laani, sha sina mindu midziro eka zidja zo djulana haali, hau riferesheyane.





Toufé Maecha