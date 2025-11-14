Une jeune femme de 18 ans aurait été victime de proxénétisme « pendant une longue période ». Le téléphone de son bourreau a révélé des images accablan



Une jeune femme, aujourd’hui âgée de 18 ans, aurait été victime de proxénétisme « pendant une longue période » selon une source judiciaire. Le téléphone de son bourreau a révélé des images accablantes la montrant en train d’abuser d’une mineure de 8 ans. Une jeune femme, aujourd’hui âgée de 18 ans, aurait été victime de proxénétisme « pendant une longue période » selon une source judiciaire. Le téléphone de son bourreau a révélé des images accablantes la montrant en train d’abuser d’une mineure de 8 ans.





Elle a depuis été incarcérée, rejoignant son proxénète et potentiel agresseur en prison. Si elle doit être sanctionnée conformément à la loi, il n’en demeure pas moins qu’elle nécessite également des soins psychologiques. Tout indique en effet l’existence d’un lien de causalité entre les violences sexuelles qu’elle a subies, et celles qu’elle accusée d’avoir commises.





Pour avoir suivi de près plusieurs cas d’agression sexuelle, je crois être en mesure d’affirmer que le centre dédié aux victimes des violences sexuelles dont dispose notre gendarmerie est performant. Les retours recueillis sont particulièrement encourageants. Tous les proches des victimes, eux, sont unanimes lorsqu’ils évoquent un certain Adinane, un gendarme qui traite ce genre de dossiers.





On dit de lui qu’il sait trouver les mots justes devant les victimes, qu’il sait les écouter, qu’il sait les comprendre, qu’il sait redonner espoir. Et peut-être qu’entre ses mains expertes, cette adolescente que la violence a trop tôt arrachée à l’enfance trouvera enfin quelqu’un capable de lui montrer que la reconstruction est possible, qu’elle n’est pas pas condamnée à rester prisonnière de son passé.





Toufé Maecha