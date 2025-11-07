Le mirage du pétrole comorien : Une leçon de géologie, de souveraineté et de lucidité politique ! Tout est parti d’une vidéo relayée avec enthousiasme

Une leçon de géologie, de souveraineté et de lucidité politique !







Cet article est né d'un échange fraternel entre deux compatriotes anjouanais, Nadhoiri Saïd Ali, banquier et esprit avisé vivant à Moroni, et Anli Yachourtu Jaffar, ancien fiscaliste des douanes et ancien élève de l'ITA de Mostaganem, en Algérie, pays producteur de pétrole et de gaz. Ensemble, ils ont confronté les faits scientifiques et les réalités politiques autour d'une question qui fait rêver autant qu'elle inquiète : le pétrole comorien est-il une promesse ou une fable ?





Le rêve d’or noir et la tentation de l’illusion





Tout est parti d’une vidéo relayée avec enthousiasme, vantant la possible existence de gisements pétroliers dans la zone économique exclusive (ZEE) des Comores. Comme beaucoup de nos concitoyens, certains y ont vu une promesse d’abondance, une clé miraculeuse pour sortir de la pauvreté. Mais la raison et la science exigent qu’on se méfie des illusions. Car les mythes, lorsqu’ils deviennent politiques, peuvent se transformer en chaînes invisibles.





En tant qu’ancien étudiant en en Matières Premières, Combustibles et Biocarburants, puis seulement lors du tronc commun, en Math, Physique, Chimie et Biologie (MPCB) à l’Institut Technique d’Agriculture de Mostaganem, en terre d’hydrocarbures, je me sens moralement tenu d’apporter une vérité que la géologie, implacable, impose : le pétrole comorien est une impossibilité naturelle.





Le verdict implacable de la Terre : le temps manquant !





La formation du pétrole est un processus lent, d’une précision presque cosmique. Il faut des dizaines de millions d’années pour que la matière organique, enfouie sous des couches sédimentaires, soit comprimée, chauffée, transformée en kérogène, puis en hydrocarbures. Or, que nous dit la science sur notre archipel ? Les Comores sont des îles volcaniques jeunes. Très jeunes. Mayotte, la doyenne, n’a que 6 millions d’années. Ngazidja-Comore, la plus récente, environ 350 000 ans seulement !





En d’autres termes : en temps géologique, c’était hier. Nos îles ne reposent pas sur un socle sédimentaire, mais sur des colonnes de lave, issues d’un volcanisme actif et juvénile. Les conditions de fossilisation nécessaires à la formation d’hydrocarbures n’ont jamais existé ici. Ainsi, parler de pétrole sous nos îles, c’est comme espérer récolter des étoiles dans une aube encore naissante. https://youtu.be/ppDnU_FIJOI





La preuve par le feu : le volcan de Mayotte





La découverte, en 2019, d’un volcan sous-marin actif à 50 kilomètres à l’est de Mayotte, par les équipes scientifiques de l’IPGP, de l’Ifremer, du CNRS et du BRGM, est venue confirmer cette jeunesse géologique. Cet édifice, long de près de 50 km, s’inscrit dans une ride volcanique où l’activité tellurique demeure intense. Il témoigne de l’évolution continue de notre socle océanique. Autrement dit : nos îles sont encore en train de naître. Là où la Terre bouillonne encore, il n’y a ni stabilité, ni sédimentation suffisante pour qu’un pétrole se forme et s’accumule. Nos îles sont des enfants du feu, non des tombeaux du carbone.





L’économie d’abysse : le coût du rêve





Les plus optimistes objecteront que, peut-être, du pétrole se cache dans les abysses de notre ZEE, à 6000 mètres de profondeur. Admettons-le un instant. Même dans ce scénario, l’exploitation serait une chimère économique. Les forages ultra-profonds exigent des technologies d’une sophistication extrême, des investissements colossaux de plusieurs milliards de dollars, et des infrastructures dont même les grandes puissances hésitent à assumer les coûts. Pour un petit État insulaire comme le nôtre, une telle aventure signerait notre dépendance financière éternelle. Le produit extrait serait hors de prix, invendable sur le marché international. Le jeu n’en vaut ni le coût, ni la perte de souveraineté.





Certains objecteront que d’autres pays, comme le Mozambique, trouvent du pétrole et du gaz au large de leurs côtes. Il faut comprendre pourquoi : le Mozambique et Madagascar disposent d’un plateau continental étendu, c’est-à-dire la prolongation subaquatique de leur territoire où la sédimentation est ancienne et favorable à la formation d’hydrocarbures. Chez nous, en revanche, le plateau continental est inexistant : à peine 25 km au large, nos fonds marins plongent rapidement dans l’abyssal. Cette configuration rend toute prospection pétrolière massive non seulement improbable, mais économiquement irréalisable.





L’instrumentalisation politique de l’espoir





Mais le plus dangereux n’est pas le mirage lui-même : c’est l’usage qu’on en fait. La fable du pétrole comorien est un instrument de domination. Elle sert à :

Nous endetter éternellement, par des contrats léonins et des promesses de prospection qui ne produisent que des dettes et des dépendances. Faciliter la vassalisation, en ouvrant la voie à des pressions géopolitiques extérieures, notamment celles d’anciennes puissances coloniales ou d’intérêts privés sans attaches nationales. Distraire la conscience populaire, en détournant le regard des vrais leviers de notre développement : l’éducation, la santé, la mer, la pêche, l’agriculture et le tourisme durable.





Leçon de l’affaire Bolming





Un précédent judiciaire en Angleterre illustre parfaitement comment les promesses de ressources naturelles peuvent servir des intérêts privés et corrompre les relations internationales. L’affaire dite Bolming, impliquant l’ancien vice-président des Comores, Mamadou, a révélé que des contrats de prospection pétrolière avaient été utilisés pour détourner des fonds publics au profit d’intérêts étrangers. Cette affaire montre qu’au-delà des mythes scientifiques, le pétrole peut devenir un instrument de dépendance et de manipulation politique, avec des conséquences directes sur la souveraineté nationale.





Cette illusion, entretenue par des discours politiques opportunistes, est une arme de soumission douce. On nous vend un rêve pour mieux nous endormir !





La véritable richesse : la conscience nationale





L’avenir des Comores ne repose pas sur un pétrole hypothétique caché dans les abysses, mais dans la richesse humaine et naturelle que nous avons déjà entre nos mains. Notre jeunesse, notre mer, nos terres fertiles, notre culture et notre intelligence collective sont les véritables gisements à exploiter.





La souveraineté, ce n’est pas de pomper un pétrole imaginaire : c’est de cultiver la connaissance, d’investir dans la science, et de bâtir une économie qui n’a pas besoin de mirages pour exister !





Conclusion : quand la lucidité devient résistance





Comme le disait mon ami Nadhoiri, « c’est une affaire d’intérêts économiques, géopolitiques, environnementaux et sociaux. » Oui, mais c’est d’abord une affaire de conscience. Car un peuple qui croit à ses mythes sans les questionner se prépare à subir ceux des autres.





Puissions-nous, collectivement, regarder la vérité en face : Nos îles sont jeunes, vivantes, volcaniques. Elles n’ont pas d’or noir sous leurs flots, mais un trésor plus rare : la lucidité.





Anli Yachourtu JAFFAR

07 novembre 2025