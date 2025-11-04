Larifou : "Nous ne laisserons pas ce régime emprisonner nos militants"

Arrestation arbitraire de Mohamed Ibrahim Moindjie, secrétaire Général du Ridja-Pactef


Larifou : "Nous ne laisserons pas ce régime emprisonner nos militants"

Depuis dimanche dernier, le Secrétaire général du RIDJA-PACTEF, organisation politique comorienne et panafricaniste, a été arrêté arbitrairement à Mitsamiouli (Comores), simplement pour avoir souhaité assister à un rassemblement pacifique. 

Il a été escorté par la gendarmerie, sans motif légitime et en totale violation des lois comoriennes et des principes fondamentaux de la démocratie.

À aucun moment, il n’a enfreint la loi ni mené une action contraire à l’ordre public. Cette arrestation forcée et antidémocratique nous inquiète, elle illustre, une fois de plus, la volonté du colonel Azali Assoumani d’étouffer toute voix libre, tout mouvement citoyen ou politique ne partageant pas ses idées ni ne soutenant pas son pouvoir autoritaire. Le RIDJA-PACTEF exprime son soutien total et indéfectible à notre camarade injustement privé de sa liberté.

Nous faisons savoir avec fermeté que nous ne laisserons pas ce régime emprisonner nos bénévoles, nos militants, ni réduire au silence les défenseurs de la liberté et de la justice aux Comores.

Pour le RIDJA-PACTEF, Me Saïd LARIFOU, le Président.

